PVDA zet Ronse Atletiek Team in de bloemetjes omdat het ook mensen met een laag inkomen aan het sporten zet Lieke D'hondt

21 januari 2020

10u00 14 Ronse Politieke partij PVDA Ronse heeft haar Prijs van de Solidariteit uitgereikt. Winnaar dit jaar is het Ronse Atletiek Team, dat personen met een laag inkomen laat sporten aan de helft van de gewone prijs.

De PVDA nomineerde met scouts Ronse en vzw Nyodaymah nog twee andere organisaties die zich positief laten opmerken, maar uiteindelijk kreeg het Ronse Atletiek Team de meeste stemmen achter zijn naam. “Ronse Atletiek Team wint deze prijs omdat ze ervoor kiezen om mensen met een laag inkomen te laten sporten aan de helft van de prijs”, zegt Robin Tonniau. “Ook het materiaal dat ze nodig hebben om te sporten wordt gratis ter beschikking gesteld. Een voorbeeld voor veel sportclubs in Ronse, want één kind op vier groeit hier op in armoede. Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling, maar velen kunnen er niet aan deelnemen vanwege het hoge lidgeld en de dure uitrusting.”