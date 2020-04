PVDA beloont postbodes met chocolademunten: “Oproep om hen ook met geld te belonen” Lieke D'hondt

27 april 2020

15u39 0 Ronse De PVDA Vlaamse Ardennen heeft 1.500 chocolademunten overhandigd aan de postbodes in de regio. De partij wil op die manier haar respect tonen voor de postbodes die ook tijdens de coronacrisis druk in de weer zijn om brieven, kaartjes en pakjes rond te delen.

“De werknemers van bpost vervullen een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Dat moeten we erkennen en mogen we niet vergeten”, zegt Robin Tonniau, voorzitter van PVDA Vlaamse Ardennen. Hij heeft vrijdag 1.500 chocolademunten overhandigd aan de Ronsese postbode Dieter, die de symbolische munten onder zijn collega’s zal verdelen.

Blijven belonen

“Door vijf kilogram gouden munten te schenken, willen we de mensen bewust maken dat het vaak de werknemers zijn die in de laagste looncategorieën werken die de meeste risico’s lopen. Denk daarbij aan verzorgers, afvalophalers, supermarktpersoneel of pakjesbezorgers”, zegt Tonniau. “bpost verwerkt vandaag meer pakjes dan tijdens de eindejaarsperiode. Dat zegt veel over de werkdruk waar de postbodes nu onder staan. We roepen dan ook op om de mensen op het terrein, waarvan het nu duidelijk is dat ze een essentiële job uitvoeren, te belonen voor hun daden. Maar dan niet met chocolade, maar met geld. bpost geeft de werknemers een tijdelijke premie van 8 euro per dag gedurende de crisis, dat is een mooie geste. Maar waarom zouden we hen nadien opnieuw minder gaan waarderen voor hun werk?”