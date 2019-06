Puffen en zweten, maar postbodes blijven post bedelen: "Geen optie om te wachten tot het kouder is” Lieke D'hondt

26 juni 2019

16u40 0 Ronse Postbode Sven Batteau (42) haalt opgelucht adem in het postkantoor van Ronse. De temperatuur is woensdag eindelijk wat gedaald en dat maakt zijn ronde opnieuw iets aangenamer. “Al hoor je mij niet klagen, anderen hebben het nog steeds lastiger dan wij postbodes.”

Om vier uur ’s ochtends begint de dagtaak van postbode Sven. Dan deelt hij eerst met de auto de kranten rond. Daarna gaat hij opnieuw naar het postkantoor aan de Oude Vesten om de post van zijn tweede ronde te sorteren. Rond acht uur springt hij met zo’n veertig kilogram post op zijn elektrische fiets voor een rit van zo’n 24 kilometer. Goed voor zeshonderd brievenbussen, ongeacht de weersomstandigheden. “Ik verwacht niet dat het nu snel gaat regenen, dus het zal de hele zomer wel puffen zijn”, vertelt Sven terwijl hij zijn brieven bust in en rond de Leuzesesteenweg. “Gelukkig raak je dat wel gewoon. We dragen een korte broek en een polo en we kunnen een pet of een bandana vragen om hoofd en nek extra te beschermen tegen de zon. Bovendien krijgen we extra flesjes water mee. En dan zijn er nog enkele mensen die op mijn ronde wonen en een colaatje hebben klaarstaan als ik langskom.”

Drie kwartier langer

Vroeg begonnen is half gewonnen, en dat geldt zeker ook voor de postbodes tijdens een hittegolf. Ze mogen vroeger vertrekken in het postkantoor, zodat ze rond 13 uur kunnen stoppen. Langer doorwerken zou niet gezond zijn in de hitte. “Veel meer kunnen we niet doen, want het is geen optie om bij dergelijke temperaturen niet te werken. Zeker niet als de warmte een langere periode aanhoudt. We kunnen de post niet laten liggen tot het opnieuw kouder is. Dan zouden we trouwens ook zweten, want we zouden veel harder zouden moeten werken om de achterstand in te halen. Nu doen we onze ronde allemaal iets rustiger. Zelf doe ik er een half uur tot drie kwartier langer over omdat ik meer pauzes neem om iets te drinken en ik rijd ook iets trager. Mits wat aanpassing lukt het dus wel om tijdens een hittegolf de post te bedelen. Al voel ik wel aan mijn ademhaling dat het toch iets minder gezond is dan op andere dagen.” Vroeg beginnen heeft wel één nadeel in de zomer, want door de warme temperaturen is het niet altijd makkelijk om de slaap te vatten. “Zondagavond heb ik zelfs bijna niet geslapen door de warmte”, vertelt Sven. “Als je dan om 4 uur moet beginnen, is het wel even doorbijten. Gelukkig kan ik in de namiddag wel wat rusten, dus dat is dan weer een voordeel.”

Beenprothese

Klagen staat duidelijk niet in het woordenboek van Sven, die met een beenprothese moet leven. “Er zijn er anderen die het lastiger hebben dan ik. Velen vragen mij waarom ik deze job nog doe, maar ik moet toch iets kunnen doen. Thuis blijven en leven van een invaliditeitsuitkering zie ik niet zitten. Zo’n uitkering bedraagt misschien duizend euro per maand, maar mijn kosten blijven wel gelijk. Ik wil liever voltijds blijven werken tot ik vijftig ben, tenminste als de omstandigheden het toelaten. Ik merk dat ik meer last krijg van mijn linkerknie omdat die veel te verduren krijgt. En als het zes maanden op een jaar zo warm is, dan ga ik het ook niet zo lang meer doen”, lacht Sven.