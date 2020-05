Proefproject met belijningen valt niet in de smaak bij veel Ronsenaars Lieke D'hondt

27 mei 2020

13u05 2 Ronse Het proefproject met belijningen op het stedelijk wandelpad in Ronse stuit op heel wat kritiek. De provincie Oost-Vlaanderen en de stad testen er momenteel uit welke belijningen er aangebracht kunnen worden om fietsers ’s nachts de weg te wijzen. Veel Ronsenaars vrezen dat het wandelpad zo haar charme zal verliezen.

Het wandelpad in Ronse is niet alleen toegankelijk voor wandelaars, ook fietsers mogen er gebruik van maken. Maar omdat het niet mogelijk is om er gewone verlichting te plaatsen omdat dat in de natuurzone te veel lichtvervuiling zou veroorzaken, zijn de stad en provincie op zoek naar alternatieven. “Er was eerder al een proefproject met lichtbakens en nu met belijningen”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “Dat is nodig omdat het wandelpad in de nabije toekomst officieel een fietssnelweg zal worden. Bij aanvang van deze werken zal het wandelpad ook verbreed worden zodat fietsers en wandelaars of lopers er veilig naast elkaar kunnen gebruik van kunnen maken.”

Op sociale media reageren veel Ronsenaars ontgoocheld op het proefproject omdat ze een fietssnelweg niet zien zitten en omdat de belijning volgens hen niet thuishoort op het wandelpad. “Maar de Ronsenaars moeten zich geen zorgen maken. Ze kunnen via mobiliteit@oost-vlaanderen.be laten weten wat ze van het proefproject vinden. Ook ik ben geen fan van de belijning op de grond, maar we zullen zien wat er uit de bus komt.”