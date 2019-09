Pop-upwinkel van Guy krijgt duwtje in de rug: drie maanden geen huur betalen dankzij ‘Win je winkel’-wedstrijd Lieke D'hondt

18 september 2019

15u48 0 Ronse Guy Ceulemans (54) mag zich de trotse winnaar van de ‘Win je winkel’-wedstrijd noemen. Hij krijgt van het stadsbestuur van Ronse het pand in de Peperstraat 3 een jaar ter beschikking en moet de eerste drie maanden geen huur betalen. Hij zal er een winkel openen met een ruim assortiment voor sporters.

De stad Ronse lanceerde in juni 2019 een wedstrijd om ondernemers aan te moedigen een project op te starten in Ronse. Er werden twee panden ter beschikking gesteld, één in de Peperstraat en één in de Wijnstraat. De winnaars van de wedstrijd zullen daar hun eigen pop-upzaak openen, terwijl de stad de eerste drie maanden huur betaalt. “Met de wedstrijd willen we starters in Ronse aanmoedigen om een handels- of horecazaak te openen in de stadskern”, zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA).

Sportartikelen

Guy Ceulemans is de eerste winnaar van ‘Win je winkel’. De 54-jarige bankbediende is al zijn hele leven bezig met sport en opende drie jaar geleden een winkel in zijn eigen huis. “Ik heb altijd al een passie voor sport gehad. Ik heb aan triatlon en wielrennen gedaan en nu hou ik me vooral bezig met mountainbiken. Het is ook altijd een droom geweest om in de sportbranche te werken”, vertelt hij. “Nu het thuis te klein geworden is, ben ik blij dat ik hier in de Peperstraat een winkel kan beginnen. Ik hoop dat ik nog meer mensen kan warm maken voor mijn producten en voor G-SKIN, waar ik verdeler van ben.”

Kennismaken met de winkel

In de winkel van Guy zullen sportievelingen terechtkunnen voor fiets- en loopkledij, maar ook alles wat met sportvoeding en verzorging te maken heeft. “Fietsen op zich verkoop ik niet, daar zijn al genoeg winkels voor. Maar voor al de rest kunnen de mensen wel bij mij terecht. We zullen vooral in het weekend en ’s avonds open zijn, waarschijnlijk tot 20 uur. Ik merk nu al in mijn winkel thuis dat de mensen op dat moment het vaakst langskomen”, vertelt Guy. Een exacte openingsdatum heeft hij nog niet, maar tijdens Ronse Run & Roll nu zondag kunnen de Ronsenaars wel al eens kennismaken met de nieuwe winkel.

Als het concept aanslaat, kan Guy beslissen om zich definitief te vestigen in het centrum van Ronse. Wellicht zal dat niet in de Peperstraat nummer 3 zijn, want dat pand zal op termijn deel uitmaken van het administratief centrum van de stad waar momenteel druk aan gewerkt wordt achter de schermen.

Ook het pand in de Wijnstraat 11 krijgt dankzij een winnaar een nieuwe invulling. Wat die invulling precies is, maakt het stadsbestuur later bekend.