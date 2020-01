Politierechter geeft hardleerse bestuurder vier jaar cel: “Enige oplossing” LDO

08 januari 2020

14u23 0 Ronse Vijftig maanden cel, een rijverbod van maar liefst negen jaar, acht maanden en acht dagen en een boete van 28.480 euro. Dat is de straf die politierechter Pieter De Meyer oplegt aan bestuurder B.B. omdat hij blijft rijden terwijl zijn rijbewijs is ingetrokken. “Een celstraf is de enige oplossing om u uit het verkeer te houden.”

Al acht keer werd B.B. uit Ronse door de politie betrapt op rijden spijts verval. Ondanks eerdere veroordelingen, de inbeslagname van zijn wagen en een celstraf dringt het bij de man blijkbaar niet door dat hij niet mag autorijden als zijn rijbewijs is ingetrokken.

Woensdag moest hij zich verantwoorden voor drie nieuwe dossiers, waarin hij telkens reed zonder rijbewijs. Hij reed ook al voor de vijfde keer rond zonder verzekering en hij negeerde een verbodsbord. “Het vorige vonnis met een gevangenisstraf van zes maanden was nog maar uitgesproken en u pleegde al opnieuw dezelfde feiten”, zegt de politierechter, die zich niet kan vinden in de vraag van de advocaat van de bestuurder om een straf met probatievoorwaarden of een werkstraf op te leggen. “Het is onze bedoeling om hem uit het verkeer te houden en de enige oplossing lijkt een celstraf.” De bestuurder zelf belooft nochtans om zich nu wel aan zijn straf te houden. “Ik zit ondertussen acht maanden in de cel, dus ik weet wat het is. Ik besef dat ik fouten heb gemaakt. Als ik nu uit de gevangenis kom, ga ik ermee stoppen.” De politierechter hecht niet veel geloof aan die belofte en legt toch een zware gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden op.