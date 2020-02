Politieagenten in Ronse dragen voortaan bodycams en filmen elke tussenkomst: “Bewijsmateriaal en middel tegen agressie” Ronny De Coster

06 februari 2020

12u32 0 Ronse Agenten van de politie van Ronse dragen voortaan bij elke interventie een bodycamera: niet alleen vechtpartijen, maar ook de afhandeling van verkeersongevallen en de tussenkomst van agenten in woningen staan op video. “Camera’s zijn een uitstekend middel om agressie te voorkomen en leveren bewijsmateriaal, ook als er discussies zijn over het optreden van onze agenten”, motiveert korpschef Patrick Boel.

Agenten met een camera op de borst, dat is een beeld dat we eerder kennen van spectaculaire televisieprogramma’s. Nog maar weinig korpsen in ons land hebben zogenaamde bodycams. In de Vlaamse Ardennen is Ronse alvast een voorloper.

Frustrerend

“Het gaat in de eerste plaats over transparantie”, zegt de Ronsese politiebaas waarom hij zijn agenten voortaan de straat op stuurt met een camera. “Wij staan voor een objectieve en respectvolle behandeling van elke burger en je kan dat maar garanderen door geen ruimte te laten voor twijfel. Iedereen heeft daar baat bij. Jaarlijks krijgen wij tien tot vijftien klachten over het optreden van onze agenten: ze waren zogezegd niet vriendelijk of zelfs agressief of racistisch. Elke klacht wordt onderzocht. We stoppen daar heel veel tijd in en het eindresultaat is vaak, dat er twijfel is. Dat is voor alle betrokkenen frustrerend: de klager vindt zich nog altijd onheus behandeld en de agent blijft ook met een slecht gevoel achter. Voortaan hebben we dus een onafhankelijke getuige die alles filmt”, vertelt Patrick Boel.

Camera’s zijn objectieve getuigen, sluiten discussies uit en voorkomen agressie tegen politie Patrick Boel, chef van de politiezone Ronse

De Ronsese agenten filmen op alle plaatsen waar ze moeten tussenkomen. “Het gaat dus niet alleen over feiten op openbare plaatsen zoals een verkeersongeval op de openbare weg of een vechtpartij op de markt, maar ook alle publiek toegankelijke plaatsen (agressie op een winkelparking, overlast in een bibliotheek). Ook als onze agenten een woning binnen gaan voor familiaal geweld, voor het vaststellen van een inbraak of voor huiszoekingen, gebruiken ze de bodycam. Slachtoffers, verdachten en getuigen kunnen niet weigeren dat er gefilmd wordt”, legt de Ronsese politiebaas uit.

Op je tellen passen

Agenten die een bodycam dragen, zijn wel verplicht om dat ook te zeggen. “En op zich heeft ook dat al een ontradend effect: als een agent je waarschuwt dat hij aan het filmen is, pas je al wat meer op je tellen. Geweld tegenover de politie vermindert ook als er bodycams worden gebruikt. Dat weten we uit internationale studies”, zegt Boel.

De politie bewaart de opnames in een beveiligde omgeving. “De beelden zijn alleen te bekijken door de politieagenten zelf of door het Intern Toezicht bij een klacht. Als de beelden de inhoud van een proces-verbaal kunnen verduidelijken, gaan we die daar ook aan toevoegen”, besluit de politiechef.