Politie zoekt man met opvallende pruik die al minstens twee jongens probeerde te ontvoeren in Ronse Speurders schakelen vtm-opsporingsprogramma Faroek in op zoek naar getuigen en beelden van bewakingscamera’s Ronny De Coster

26 november 2019

22u00 3568 Ronse Politie en parket zijn op zoek naar een man die deze maand in Ronse geprobeerd heeft om een jongen van 10 en een van 11 jaar te ontvoeren. De feiten speelden zich af nabij het Bruulpark en de Blauwe Steen. De dader droeg een opvallende witte pruik. Op basis van getuigenissen van de slachtoffers en van bewakingscamera’s zijn robotfoto’s gemaakt. De politie heeft het vtm-opsporingsprogramma Faroek ingeschakeld om getuigen te vinden en hoopt ook nog op beelden van bewakingscamera’s.

Vorige week donderdag sloeg de man toe in de buurt van het Bruulpark. Een jongen van 10 jaar wandelde er van de muziekschool naar zijn grootouders, toen hij in de Sint-Pietersnieuwstraat langs het Bruulpark merkte dat er iemand achter hem liep. De jongen keek om en zag een man met een blonde pruik en een witte tas. Nadat hij via de Sint-Hermesstraat naar de Sint-Martensstraat was gestapt, kwam de man plots naast hem lopen en legde hij zijn arm rond de nek en de schouder van de jongen. “Ssssssst”, zei de man, toen de geschrokken jongen vroeg wie hij was en wat hij aan het doen was.

Losgerukt

Een vrouw die haar auto parkeerde op de parking van de Passage, zag wat er gebeurde. Op het moment dat zij naar de jongen en zijn belager stapte, kwam net zijn opa van achter het hoekje. De jongen riep naar hem en rukte zich los van de man met de pruik. Die is toen met grote, nonchalante stappen verdwenen in de richting van de Sint-Hermesbasiliek. Toen hij om 17.07 uur in de richting van het Bruulpark stapte, is de man nog in het vizier gekomen van een bewakingscamera.

Een blanke veertiger

“Het slachtoffer heeft de man even gezien zonder pruik en omschrijft hem als kalend met kleine plukjes donker haar. Hij verstopte zijn gezicht achter een donkere sjaal. De pruik die hij droeg, had fel wit, vrij lang en golvend haar. De man had een blanke huidskleur en een vrij langwerpig gezicht en droeg een lange mantel, die deels open hing. Hij had een zonnebril op. De man is ongeveer 1,75 meter groot, heeft een normale lichaamsbouw en is naar schatting veertig jaar oud”, zegt Eva Brantegem van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Ook twee weken eerder

Vermoedelijk dezelfde dader heeft ook op donderdag 7 november om 17.45 uur op de hoek van de Waatsbrugstraat en de Blauwe Steen geprobeerd een kind te ontvoeren. De jongen van 11 jaar wandelde er weg van de bushalte, toen plots een man voor hem kwam staan. De jongen probeerde hem te ontwijken, waarop de man hem bij de pols nam en een hand op zijn mond legde. Ook hier reageerde de aanvaller alleen maar met “Sssst…”. Hij heeft de jongen een paar meters meegesleurd, maar het slachtoffer kon zich losrukken.

We willen geen paniek zaaien, maar moeten zo snel mogelijk weten wie die man is Eva Brantegem, woordvoerder parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

“Hier droeg de dader een bruin-blauwe trui met kap en daarover de pruik, een zonnebril met ovalen glazen en een donkere sjaal om zijn gezicht te verbergen. Hij had groen-beige schoenen met bleke veters aan. We weten niet hoe hij zich verplaatste”, zegt Brantegem. Ze sluit niet uit, dat de dader nog meer jongens heeft aangesproken, maar dat die dat nog niet hebben gemeld. “We vragen dat ze dat toch zouden doen. We willen geen paniek zaaien, maar moeten zo snel mogelijk weten wie die man is”, zegt de parkerwoordvoerster.

De speurders vragen dat iedereen die informatie kan geven over de feiten of de verdachte, contact opneemt op het gratis telefoonnummer 0800 30 300 of het mailadres opsporingen@police.belgium.be Wie in de buurt woont van de twee genoemde locaties en een bewakingscamera heeft, kan best de beelden van die avond bekijken. Mogelijk is de dader erop te zien.