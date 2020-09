Politie zoekt eigenaar van drie ontsnapte paarden in Ronse Ronny De Coster

19 september 2020

10u33 16 Ronse De politie van Ronse is op zoek naar de eigenaar van drie paarden die zaterdagochtend zijn aangetroffen in de buurt van de Ninoofsesteenweg in Ronse.

De paarden lopen voorlopig op een gemaaid maisveld, dat te bereiken is via de achterkant van de woning aan de Ninoofsesteenweg 282 te in Ronse. “In principe kunnen de dieren niet op de openbare weg komen. Aan de eigenaar wordt gevraagd om dringend het nodige te doen. Als er iemand de paarden herkent en weet wie de eigenaar is, vragen we die om ons te verwittigen”, zo roept de politie op.