Politie vat tientonners die tonnagebeperking negeren en automobilist die met valse nummerplaat reeks overtredingen beging in Ronse en Oudenaarde Ronny De Coster

02 september 2020

12u57 0 Ronse Bij een verkeersactie op de eerste dag van het nieuwe schooljaar heeft de politie in Ronse twee vrachtwagenchauffeurs beboet, die de tonnagebeperking niet respecteerden. Ook een chauffeur die met en valse nummerplaat al een reeks overtredingen had begaan, is tegen de lamp gelopen.

De tientonners reden door een zone waar een beperking van 5 ton van kracht is. Twee automobilisten zaten onder invloed van drugs achter het stuur. De agenten schreven verder een proces-verbaal voor een niet ingeschreven voertuig en en vatten een bestuurder die reed zonder verzekering en ondanks een vervallen rijbewijs.

De politie heeft een chauffeur betrapt, die reed met auto met een gesloten nummerplaat. Daarmee had hij zowel in Oudenaarde als in Ronse al verschillende overtredingen begaan. De boetes waren telkens gegaan naar de eigenaar van de originele nummerplaat.