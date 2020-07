Politie stelt illegale thuisslachting vast tijdens Offerfeest Lieke D'hondt

De politie van Ronse heeft vrijdag een illegale thuisslachting van twee schapen vastgesteld. Tijdens het Offerfeest is het voor veel moslims traditie om een schaap te slachten. Dat moet in België gebeuren in een erkend slachthuis of een tijdelijk erkende slachtplaats. Er geldt ook een verbod op onverdoofd slachten. De politie heeft vrijdag in Ronse extra toezicht gehouden op illegale slachtingen en kon na een melding een illegale thuisslachting vaststellen.