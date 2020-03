Politie schreef al 32 pv’s voor corona-overtredingen in Ronse Ronny De Coster

26 maart 2020

De politie van Ronse heeft de voorbije dagen 32 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen tegen de coronamaatrdegelen die de federale overheid heeft opgelegd. “We zijn permanent met verschillende ploegen op pad voor de handhaving”, zegt zonechef Patrick Boel.

Bij de 32 betrapten waren 6 minderjarigen. “De meeste overtredingen gaan over samenscholingen, maar we noteerden ook ongeoorloofde verplaatsingen”, licht Patrick Boel toe. De politiechef benadrukt, dat zijn manschappen permanent de straat op gaan om te controleren of inwoners van Ronse de quarantainemaatregelen respecteren. “De klok rond hebben we twee politiemensen op de moto en twee die met de wagen patrouilles doen. En overdag komt daar nog een ploeg bij. Iedereen moet nu echt wel beseffen dat het absoluut nodig is om de voorschriften te volgen. Wie betrapt wordt, gaat onverbiddelijk de bon op”, waarschuwt de Ronsese politiebaas.