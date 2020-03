Politie Ronse houdt kantoor open, maar vraagt om aangiftes digitaal te doen Ronny De Coster

11u49 1 Ronse Als gevolg van de corona-epidemie past de politie van Ronse de organisatie van het onthaal aan. “Het loket blijft open, maar we vragen vooraf een afspraak te maken of beter nog: doe je aangifte online”, zegt zonechef Patrick Boel.

De politie houdt het kantoor zeven dag per week open, telkens van 8 tot 20 uur. “Maar we laten maar één persoon tegelijk in het onthaal binnen”, zegt politiebaas Patrick Boel. “Om onnodig wachten te vermijden, werken we zoveel mogelijk op afspraak. Daarvoor kunnen mensen ons bellen tussen 8 en 17 uur en wij proberen om de afspraak nog dezelfde dag te laten doorgaan”, zegt Boel.

Nog beter: online

De politiebaas wijst erop, dat het voor de meeste aangiften niet eens meer nodig is om je naar het politiekantoor te verplaatsen. Onder meer eenvoudige diefstallen of het verlies van voorwerpen kunnen online worden gemeld. Meer info is te bekomen bij de politie Ronse op het telefoonnummer 055/33.70.33.