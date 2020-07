Politie rekent overvallers van apotheek in Frank Eeckhout

19 juli 2020

10u34 0 Ronse Twee verdachten van een overval op een apotheek in de Elzelestraat in Ronse werden kort nadien door de politie ingerekend en opgesloten inde gevangenis.

Vrijdag omstreeks 16.30 uur was er een overval op een apotheek in de Elzelestraat in Ronse. Onder bedreiging van een koevoet werd de apotheker gedwongen de inhoud van de kassa te geven. Even later kon de politie twee verdachten arresteren. Zij werden zaterdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoekrechter en aangehouden. Mogelijk zijn er nog andere verdachten bij betrokken. Dat moet verder onderzoek duidelijk maken.