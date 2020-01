Politie rekent man in die dreigde woning op te blazen in Ronse Ronny De Coster

23 januari 2020

16u04 84 Ronse De politie van Ronse heeft donderdagnamidag een man opgepakt, die ermee gedreigd had om een gasfles open te draaien en zo zijn woning op te blazen.

Het incident deed zich voor rond drie uur donderdagnamiddag aan de Aatstraat in het zuiden van Ronse. Een man die het aan te stok had gekregen met zijn vriendin, had zich in zijn woning verschanst en dreigde ermee om een gasfles open te draaien om het huis te laten ontploffen.

Samen met de politie snelde ook een team van de brandweer ter plaatse. De manschappen sloegen een ruit in om in de betrokken woning binnen te geraken. Daar troffen ze de man aan. Hij had op dat moment de gaskraan nog niet opengedraaid, maar is door de politie wel opgepakt.