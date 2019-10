Politie overmeerstert man die met bajonet zwaait op de kermis in Ronse Ronny De Coster

28 oktober 2019

16u03 10 Ronse De politie in Ronse heeft een man overmeesterd, die op de kermis in Ronse met een bajonet zwaaide en geprobeerd heeft om een politieman aan te vallen. De man is overgeleverd aan het parket.

De feiten hebben zich zondagavond afgespeeld op de Grote Markt in Ronse. Kermisgangers werden er opgeschrikt door iemand die met een bajonet rond liep. De man zwaaide met het wapen om zich heen. Hij haalde daarbij niet meteen naar iemand uit, maar het incident veroorzaakte wel flink wat paniek.

Politieagent aangevallen

Toen twee agenten te hulp snelden, werd de man wél agressief en probeerde hij een van hen aan te vallen, terwijl die met getrokken dienstwapen stond. De agent kon zonder te vuren de aanval van de man ontwijken, waarop de belager naar een andere kan van het plein liep. Daar bood hij nog flink wat weerstand en kwam er pepperspray aan te pas eer een ter versterking geroepen politiepatrouille hem in de boeien kon slaan.

Labiel

Het zou gaan om een psychisch labiele man, die in Ronse al eerder problemen veroorzaakte. Patrick Boel, chef van de politie in Ronse, wil over de interventie van zijn manschappen weinig commentaar geven. “Het klopt dat we iemand hebben moeten inrekenen. Die persoon is ter beschikking gesteld van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde”, reageert de politiebaas.