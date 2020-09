Politie ontdekt cannabisplantage aan de Joseph Ferrantstraat in Ronse Ronny De Coster

11 september 2020

18u49 0 Ronse De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een verdachte aangehouden nadat de politie in Ronse deze week in de buurtvan het station een cannabisplantage had ontdekt.

De recherche van de politie Ronse heeft woensdagavond een inval gedaan in een pand aan de Joseph Ferrantstraat in de buur van het station. De speurders hadden al een poos het vermoeden dat zich in het gebouw een hennepplantage bevond. Bij de inval troffen de agenten een vrij grote kwekerij aan en konden ze ook een verdachte in de boeien slaan. Die is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst.

Al vierde drugspand

Het is al de vierde keer dit jaar dat de Ronsese politie een drugsplantage oprolt. Eerder was dat ook al het geval aan de de Rode Broekstraat, de Gomar Vandewielelaan en de Georges Desmetstraat. Het is niet duidelijk, of er tussen de verschillende vondsten een verband is,