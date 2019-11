Politie kan 27-jarige Marokkaan vatten, die op vlucht slaat bij inval in cannabisplantage in Ronse Ronny De Coster

22 november 2019

17u28 0 Ronse De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een 27-jarige Marokkaan aangehouden, die was gevlucht na de ontdekking van een cannabisplantage in Ronse.

De lokale politie trof de cannabiskwekerij aan in een huis aan de Geroges Desmetstraat in Ronse. 460 planten stonden er in volle bloei.

Bij de inval was in het huis één man aanwezig. Die sloeg op de vlucht, maar de politie kon hem toch kort daarna oppakken. Het gaat om een 27-jarige man van Marokkaanse nationaliteit”, zo meldt het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Aangehouden

De verdachte is donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft de man onder aanhoudingsmandaat geplaatst.