Politie betrapt 52 snelheidsovertreders Lieke D'hondt

01 augustus 2020

11u27 0 Ronse De Ronsese politie heeft de afgelopen week opnieuw snelheidscontroles uitgevoerd. Van de 1.469 gecontroleerde voertuigen reden er 52 te snel in Hogerlucht, Broeke, de Viermaartlaan, Zonnestraat en Ninoofsesteenweg.

In Hogerlucht, waar de toegelaten snelheid 50 kilometer per uur bedraagt, werden twee bestuurders betrapt toen ze 81 en 82 kilometer per uur reden. In Broeke werd een topsnelheid van 70 kilometer per uur gemeten in de Viermaartlaan 72 kilometer per uur. Ter hoogte van de Klijpe in de Zonnestraat reed een bestuurder met zware voet 76 kilometer per uur. En in de Ninoofsesteenweg, waar de limiet 70 kilometer per uur is, lapten drie bestuurders de regels aan hun laars met snelheden van 100, 107 en 116 kilometer per uur.