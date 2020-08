Politie betrapt 119 hardrijders in Ronse Ronny De Coster

20 augustus 2020

19u10 1 Ronse Bij verschillende verkeerscontroles heeft de politie van Ronse 119 chauffeur betrapt op te snel rijden. In de Aatstraat reden bijna vier chauffeurs op de tien sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur.

Slechts 21 auto’s kwamen in de Aatstraat voorbij de politiecontrole, maar 8 deden dat de snel. Eén auto reed zelfs dubbel zo hard als toegelaten. Eén op vier ging te hard op de Leuzesesteenweg: daar waren 36 overtreders. Ook de Engelsenlaan scoort met 17 overtredingen op 84 auto’s slecht. De controle in de Ommegangstraat levert 25 boetes op: 22,3% reed er te hard. Minder zorgwekkende cijfers waren er in de Ninovestraat (3,4% overtreders), Hogerlucht (8,1%) en de Zonnestraat 1,4%).