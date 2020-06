Politie betrapt 114 snelheidsovertreders in Ronse Ronny De Coster

22 juni 2020

12u47 0 Ronse Bij snelheidscontroles op verschillende plaatsen in Ronse heeft de politie 114 overtreders betrapt. Ook de chauffeur van een autobus ging over de snelheidslimiet.

Op de Ninoofsesteenweg, waar 70 kilometer per uur de limiet is, zijn 44 voertuigen, waaronder een autobus geflitst. De snelste wagen reed er 101 kilometer per uur. Van de 645 voertuigen die de politie controleerde op de Elzeelsesteenweg, reden er 36 te snel. Topsnelheid hier: 115 kilometer per uur.

In de bebouwde kom van de Savooistraat reed een chauffeur 74 kilometer per uur. Nog 15 anderen gingen over de limiet.

79 kilometer per uur was de topsneldheid in de Glorieuxlaan, waar je maximaal 50 kilometer per uur mag. Op 1.006 voertuigen waren er “maar” 28 in overtreding.