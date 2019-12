Poezenopvang vzw The Lucky Stars organiseert kerstactie Lieke D'hondt

10 december 2019

16u39 0 Ronse Vzw The Lucky Stars pakt dit weekend uit met een kerstactie. Iedereen is welkom kennis te maken met de opvang en de aanwezige poezen. Het zal ook mogelijk zijn om zelfgemaakte kerstartikelen te kopen ten voordele van de poezenopvang.

Wie de opvang wil steunen, kan ook helpen door voeding, kattenbakvulling of benodigdheden voor honden en katten mee te brengen voor de dierenvoedselbank. De dierenopvang is op 14 en 15 december open van 14 tot 17 uur. Een bezoekje brengen kan in Rue Crimont 41 in Ellezelles, vlakbij Ronse.