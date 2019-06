Plezante en Uitzonderlijke Planten strijkt neer in Villa 99: planten, art deco en kunstwerken in één pop-up winkel Lieke D'hondt

11 juni 2019

10u28 7 Ronse Villa 99 in de Oswald Ponettestraat 99 in Ronse doet op zaterdag 15 juni dienst als pop-up winkel voor PUP, wat staat voor Plezante en Uitzonderlijke Planten. “We toveren de villa in néo-regence stijl om tot een urban jungle.”

Eén dag lang zal Villa 99, of het Zijdekasteel, de thuishaven zijn voor de PUP-winkel. “De benaming heeft veel weg van een pub, maar dranken en tafels worden hier vervangen door stoeltjes en planten. Iedereen die liefhebber is van groen in de woning kan hier terecht voor groene kamerplanten, tropische exoten, een familie cactussen en zoveel meer”, vertelt Roxanne Naessens. “We richten Villa 99 voor de gelegenheid in met art deco, kunstwerken van Ludwig Desmet en de plezante en uitzonderlijke planten van PUP.” De pop-up winkel is open vanaf 10 uur. Meer info op de website www.pupplants.store.