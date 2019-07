Pleinconcerten vervangen Bruulconcerten: drie gratis optredens op drie toffe pleintjes Lieke D'hondt

04 juli 2019

10u13 0 Ronse Deze zomer krijgt Ronse niet alleen een vernieuwd Ronse Opscène, ook de Bruulconcerten ondergaan een transformatie. De gekende optredens in het Bruulpark maken plaats voor drie gratis ‘pleinconcerten’ verspreid over de stad.

“De kleinere stadspleinen zijn ideaal als gezellige ontmoetingsplek”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “Door deze pleinen optimaal te benutten, kan de lokale horeca een graantje meepikken van de evenementen. Ieder pleinconcert zal baden in een eigen sfeer met artiesten die qua stijl en repertoire bij elkaar passen.”

Het eerste pleinconcert vindt plaats op vrijdag 12 juli op de Kleine Markt. Sleutelwoorden zijn Nederlandstalige muziek en meezingers met Ontpopt en Vlaanderen Zingt. Het Guissetplein is de thuishaven voor het tweede pleinconcert op vrijdag 19 juli. Daar treden The Covrettes, Straffen Toebak en Jan The Man & The Grand Slam op. Het laatste pleinconcert vindt plaats op vrijdag 9 augustus op het Stationsplein. Muzikale gasten zijn AcaJazz, PDM Big Band en Ashling.