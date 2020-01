Philippe Vanschoorisse is ‘Schoonste Bommel van 2020' Lieke D'hondt

13 januari 2020

18u25 0 Ronse Philippe Vanschoorisse is tijdens Zotte Maandag verkozen tot ‘Schoonste Bommel’ van de Bommelsfeesten. Hij vermomde zich voor de gelegenheid als vrouw met rode cape, inclusief hoge hakken.

De verkiezing van de Schoonste Bommel is een traditie tijdens Zotte Maandag in stadsfeestzaal COC. Tussen de optredens van Belle Perez, Tony Servi & Corina, The Kwaremont Brodders en de playback van het koningspaar door, kiezen enkele leden van de Raad der Bommels samen met de koning en de koningin een winnaar. Een originele vermomming samenstellen loont trouwens de moeite, want de top tien van de mooiste Bommels gaat naar huis met waardebonnen.