Persbond treurt om verlies van collega Charlene Vanopbroeke (52) Lieke D'hondt

05 augustus 2020

12u56 5 Ronse De Persbond van Ronse is in rouw door het overlijden van collega Charlene Vanopbroeke. De 52-jarige freelance journaliste werd maandag onwel toen ze terugkeerde van haar werk bij Flanders Investment & Trade in Gent. Ze overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Charlene studeerde Germaanse filosofie aan de UGent en ging daarna aan de slag bij de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse handel, nu Flanders Investment & Trade. In de jaren ’90 startte ze ook als freelance journaliste bij de regionale editie Vlaamse Ardennen van Het Laatste Nieuws. Ze ruilde HLN daarna voor De Streekkrant. Charlene was een levensgenieter en hield van mooie reizen. Vooral Italië lag haar nauw aan het hart: ze keek er al naar uit om daar binnen een tweetal weken opnieuw te vertoeven. Helaas heeft het lot er maandag anders over beslist. Ze werd onwel achter het stuur van haar wagen. Ze slaagde er nog in haar auto veilig aan de kant te zetten, maar overleed ’s avonds in een Gents ziekenhuis. De verslagenheid bij de Ronsese Persbond en iedereen die haar kende is groot. Het afscheid van Charlene zal plaatsvinden in intieme kring.