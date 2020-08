Partij Groen in Ronse tegen doortrekking N60: “Geen enkel scenario deugt” Ronny De Coster

20 augustus 2020

18u39 0 Ronse/Maarkedal De partij Groen blijft zich kanten tegen elk mogelijk scenario voor de doortrekking van de gewestweg N60 in Ronse.

Tot afgelopen vrijdag konden burgers en betrokkenen reageren op de plannen van de Vlaamse regering om de N60 in Ronse door te trekken. “Dat deden we uiteraard ook met Groen Ronse”, zegt Lech Schelfout. “Hoewel we erkennen dat de Werkvennootschap en het team achter het project ‘Rond Ronse’ hun werk naar best vermogen doen, blijven we van mening dat er onvoldoende garanties zijn dat een doortrekking van de N60 de verkeersleefbaarheid in Ronse zal verbeteren”, aldus het Groen-gemeenteraadslid.

Slechts 33% doorgaand verkeer

“Volgens een verkeersonderzoek is slechts 33% van al het verkeer in Ronse is doorgaand. De overige 67% van het verkeer is bestemmingsverkeer dat een herkomst of bestemming in Ronse heeft. Het verkeer van en naar Klein-Frankrijk wordt dan ook nog –onbegrijpelijk- bij de 33% doorgaand verkeer geteld. In realiteit is dus minder dan 30% van al het verkeer in Ronse doorgaand”, motiveert Schelfout waarom zijn partij zich blijft kanten tegen de doortrekking van de N60.