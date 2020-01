Parochiezaal wordt even 'kerk’ Lieke D'hondt

20 januari 2020

17u08 6 Ronse De Sint-Pietersgemeenschap in Ronse kan tijdelijk terecht in parochiezaal De Spil voor eucharistievieringen en gebedsdiensten. De tijdelijke Spilkapel komt er omdat de Sint-Pieterskerk momenteel wordt verbouwd tot school voor de campus Sint-Pieter van de basisschool Glorieux.

Eens de Sint-Pieterskerk zal omgebouwd zijn tot school, zal er gebedsruimte voorzien worden voor de Sint-Pietersgemeenschap, maar in afwachting daarvan is een tussenoplossing gezocht en gevonden in de parochiezaal. “We doen hierbij een oproep aan al onze trouwe medewerkers en medeparochianen om door hun inzet en aanwezigheid dit initiatief ten volle te steunen. Zo houden we de dynamische geest en werking, die onze Sint-Pietersgemeenschap kenmerkt, springlevend”, zegt Gaby Verzele