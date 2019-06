Parochiezaal De Spil zit in het nieuw Lieke D'hondt

06 juni 2019

16u00 0 Ronse Ontmoetingsruimte De Spil in de Lorettestraat in Ronse is opnieuw een beetje opgefrist. In de parochiezaal zijn sinds 1996 al veel feesten en eetfestijnen georganiseerd en dat kan nu in nog betere omstandigheden.

VZW De Spil-Ronse heeft met de opbrengsten van onder meer de Sint-Pietersfeesten een nieuwe berging aangebouwd, de verwarming, elektriciteit en verlichting aangepast en de keuken gerenoveerd. “De keuken is het voorlopige sluitstuk van de renovatie. Ze is nu aangepast aan de hedendaagse normen. Al het houten materiaal is verwijderd en vervangen door pleisterwerk en inox”, licht voorzitter Gaby Verzele toe. De ontmoetingsruimte is meteen ook klaar voor de volgende Sint-Pietersfeesten op 29 en 30 juni. Op het menu staan paëlla, koude schotel, veggieburgers en steak.