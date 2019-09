Parochiecomité de Klijpe is al op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt Lieke D'hondt

24 september 2019

14u05 1 Ronse Het is nog even wachten op Kerstmis, maar parochiecomité de Klijpe in Ronse is wel al op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt.

“Op zaterdag 7 december organiseren we naast onze herdenkingstocht ook voor de vierde keer een kerstmarkt aan de parochiezaal van de Klijpe”, zegt Heidi Verdonckt. Voor die kerstmarkt is het parochiecomité nog op zoek naar handelaars, vzw’s en creatievelingen die geschenkartikelen of artisanale producten willen verkopen. Potentiële standhouders kunnen het parochiecomité contacteren via heidi.verdonckt@skynet.be of telefonisch na 17 uur op het nummer 0475/20.21.91.