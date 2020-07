Parochiecomité De Klijpe annuleert kerstmarkt en herdenkingstocht Lieke D'hondt

23 juli 2020

11u47 0 Ronse Parochiecomité De Klijpe in Ronse heeft nu al beslist de herdenkingstocht en kerstmarkt in december te annuleren. De oorzaak is de coronacrisis: de het comité ziet het niet zitten om in deze omstandigheden een evenement te organiseren.

Na de parochiefeesten in maart, de kruisweg in openlucht en de paaseierenworp in april trekt het parochiecomité ook een streep door de feestelijkheden rond Kerstmis op de Klijpe. “We hebben de beslissing unaniem, maar met spijt in het hart genomen”, laat het comité weten.