Parking Familia sluit op 14 november voor één dag Lieke D'hondt

07 november 2019

15u47 5 Ronse Parking Familia in Ronse gaat op donderdag 14 november een dag dicht. De bomen op de parking moeten gesnoeid worden en een dode boom zal weggehaald worden.

Het zal vanaf 7 uur ’s ochtends tot het einde van de werken niet mogelijk zijn om te parkeren op de parking.

Een goed onderhoud van de bomen is noodzakelijk, want in januari van dit jaar brak één van de takken van een boom op de parking af. De tak belandde op een geparkeerde wagen, die daardoor beschadigingen opliep.