Paris Retour lanceert grote verkeerscampagne: “Jonge fietsers vallen veel te weinig op in het verkeer” Lieke D'hondt

14 november 2019

11u48 3 Ronse Na hun straffe fietstocht van 23 uur lanceren de mannen van Paris Retour een verkeerscampagne om de fietsende Ronsese jeugd aan te sporen meer op te vallen in het verkeer. “Als we minstens één fietser kunnen overtuigen, is het al een succes.”

Op 8 en 9 juni fietsen Ferdi De Smet, Dirk Depoppe, Stijn Vandenberghe en Partrick Ruyssen van Ronse naar Parijs en terug. Een sportieve uitdaging van 533 kilometer waarmee de vrienden de straffe prestatie van Ferdi’s vader overdoen. Hij fietste als jonge knaap van Denderhoutem naar Parijs en terug. De vier sportievelingen worden gesteund door een team van vrienden en dopen het project ‘Paris Retour’. Vijf maanden na hun fietstocht lanceren de mannen van Paris Retour een verkeerscampagne om de fietsende jeugd in Ronse te sensibiliseren. De actie komt er niet zomaar. Eén van de vrienden van Ferdi, Dirk en co overleed enkele jaren geleden bij een verkeersongeluk. Dankzij het sponsorgeld dat ze hebben ingezameld met onder meer de verkoop van petjes en drinkflessen, kunnen de vrienden nu een campagne opstarten.

“Het valt ons op hoe weinig fietsers in deze donkere maanden een licht hebben of een fluohesje dragen. Bovendien dragen de jonge fietsers vaak zwarte kledij waardoor ze nog minder opvallen”, zegt Maarten Debrouwere. Met een aantal projecten wil Paris Retour daar verandering in brengen. Beginnen doen ze bij de kleinsten. “We schenken dertig fietsen aan de kleuterscholen in Ronse. We geven er ook een statief bij waardoor de kinderen kunnen leren fietsen in de klas. Ze kunnen dus als het ware op rollen rijden in de klas. Het is de bedoeling om hen meteen aan te leren dat wie fietst ook een helm en een fluohesje moet dragen”, legt Maarten uit.

‘Ik val op’

Naast de kleuters richten de vrienden hun pijlen ook op het lager en middelbaar onderwijs. “Voor hen starten we de campagne ‘Ik val op’. We gaan in totaal 1.500 lichtsetjes uitdelen die de leerlingen makkelijk kunnen monteren op hun fiets. Dat doen we samen met de politie. De jongeren die niet opvallen in het verkeer willen we op die manier niet berispen, maar wel sensibiliseren. In het vijfde en zesde leerjaar gaan we langs om de lichtjes in elke klas uit te delen. Tot slot delen we de setjes ook uit aan de jeugdbewegingen in Ronse, want ook zij fietsen veel. We weten dat onze lichtjes niet voor eeuwig zullen branden, maar we willen de leerlingen sensibiliseren en duidelijk maken dat het belangrijk is om op te vallen in het verkeer. Daarom geven we ook flyers mee die de leerlingen aan hun ouders kunnen geven. Zo weten zij ook dat hun kinderen ‘betrapt’ zijn, maar op een positieve manier.” Ook de fietsers die naar het station of sportcomplex ’t Rosco fietsen ontspringen de dans niet: daar deelt Paris Retour spaakreflectoren uit. “We hopen dat we op die manier toch minstens één fietser kunnen overtuigen om meer op te vallen in het verkeer”, besluit Maarten.