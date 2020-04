Panne zet tiental straten zonder stroom Lieke D'hondt

29 april 2020

21u05 0

Een stroompanne heeft een tiental straten in Ronse woensdagavond zonder elektriciteit gezet. De panne deed zich voor in de Barreelstraat, Boontjesstraat, Bredestraat, Geraardsbergenstraat, Kersenstraat, Maagdenstraat, Matersveldstraat, Ooststraat, Rotterij, Waaienberg en Waatsbrugstraat. Netbeheerder Fluvius is op de hoogte van het probleem en ondertussen zou de elektriciteit overal opnieuw moeten werken.