Overvaller zwaait met mes en haalt kassa van Carrefour Express in Ronse leeg Ronny De Coster

12 september 2020

07u51 24 Ronse Aan de Ninovestraat in Ronse is vrijdagavond de buurtwinkel Carrefour Express overvallen. De dader ging met de inhoud van de kassa op de loop.

De buurtwinkel bevindt zich op de campus van de zorginstelling Triamant me serviceflats op de hoek van de Ninovestraat met de Oscar Delghuststraat in Ronse. De overvalg is gepleegd in de vroege avond op een moment dat er in de winkel weinig klanten aanwezig waren. De dader bedreigde de kassierster van de winkel met een mes en haalde zelf het geld uit de lade van de kassa. De politie is een zoekactie gestart, maar kon de gevluchte overvaller niet opsporen. Mogelijks zijn van de overval wel camerabeelden die kunnen helpen bij de identificatie van e dader.