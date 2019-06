Oudgedienden van de zeemacht organiseren Maatjeshappening Lieke D'hondt

04 juni 2019

13u05 5 Ronse De Vereniging Oudgedienden Zeemacht sectie Ronse organiseert op zaterdag 8 juni een Maatjeshappening aan lokaal de Harmonie op de Grote Markt in Ronse.

Tussen 12 en 13.30 uur is iedereen welkom om de maatjes te proeven. Voor 13 euro krijg je drie maatjes met brood en ajuin, een glas wijn en een jenever. Er zal ook opnieuw een Gouden Haringworp zijn om 13.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de vereniging, in de Harmonie en de Passage. Je kan ook een mail sturen naar info@marineronse.be of bellen naar 0475/75.03.92.