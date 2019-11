Ouders delen hun visie op speelpleinen en speelruimte met stadsbestuur Lieke D'hondt

27 november 2019

17u59 10 Ronse Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (vcok) hebben samen met Ronsese ouders onderzocht hoe de stad meer aandacht kan besteden aan speelpleinen en speelmogelijkheden voor de kinderen en jongeren.

Met het project ‘Ouders als Onderzoekers’ gingen de ouders in gesprek met het Ronsese bestuur. Ze gingen ook op bezoek in verschillende Vlaamse steden om er na te gaan hoe zij spel en vrije tijd voor kinderen aanpakken. “Spelen is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Toch is het niet evident voor alle kinderen”, zegt Piet Clottens van Samenlevingsopbouw. “Niet elk kind beschikt over voldoende ruimte om te spelen of om zich te ontspannen. Aangezien ongeveer 25 procent van de Ronsese bevolking tussen 0 en 18 jaar oud is, is vrije tijd een thema dat we hoog op de politieke agenda mogen plaatsen.”

Aanbevelingen

De onderzoekers zijn blij dat Ronse in het bestuursakkoord aandacht heeft voor het creëren van een kindvriendelijke stad, maar ze maken zelf ook aandachtspunten en aanbevelingen over aan het bestuur. “Het is belangrijk om bij alle nieuwe projecten een speeltoets uit te voeren”, zegt Klaar Vander Vennet van Samenlevingsopbouw. “We denken dan bijvoorbeeld aan speelmogelijkheden bij de heraanleg van het centrum of bij de bouw van verkavelingen.”

De ouders kwamen ook tot de vaststelling dat het belangrijk is om terreinen multifunctioneel te kunnen gebruiken, zoals dat bijvoorbeeld al het geval is op het speelplein aan Stookt. Daar kunnen de kinderen ravotten, maar is er ook een hondenlosloopweide. Er moeten ook voldoende speelmogelijkheden zijn in de wijken en stadsdiensten en private partners werken best samen om tot een goede speelruimte te komen. “Het loont ook om kinderen, jongeren, ouders en buurtbewoners te betrekken en goed te communiceren over de realisaties. Dat kan ook door activiteiten te organiseren op de pleintjes.”

Het stadsbestuur is tevreden met de input van de ouders en zal de aanbevelingen meenemen in de realisatie van een kindvriendelijke stad.