Oscar Delghustfonds zoekt studies over geschiedenis, archeologie, folklore of historische hulpwetenschappen in Ronse Lieke D'hondt

10 maart 2020

13u02 1 Ronse Het Oscar Delghustfonds schrijft opnieuw een prijs voor lokale geschiedschrijving uit. Wie een studie heeft gemaakt over de geschiedenis, folklore, archeologie of historische hulpwetenschappen in Ronse, maakt kans op een prijs van 2.500 euro.

De prijs van het Oscar Delghustfonds is in het leven geroepen om lokale onderzoekers te stimuleren. Wie een studie die dateert van na 1 december 2015 wil inzenden, kan dat doen door een papieren of digitaal exemplaar in tweevoud op te sturen naar het secretariaat van het Delghustfonds bij de dienst Toerisme in De Biezestraat 2 in Ronse. Dat kan nog tot 15 december 2020. Vermeld daarbij ook ‘Prijsvraag 2020’. Meer info is te verkrijgen bij conservator Eric Devos via edevos@ronse.be.