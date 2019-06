Oplossing voor passerelle laat op zich wachten Lieke D'hondt

26 juni 2019

16u19 13 Ronse De passerelle aan het station van Ronse ligt er al jaren troosteloos bij. Het ziet er nu naar uit dat de brug niet snel gerestaureerd zal worden, zo blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Tom Deputter (Open Vld) in de gemeenteraad.

“We hebben een mondeling akkoord met Infrabel voor de restauratie, maar nu blijkt dat de grond waar de aanloop naar de passerelle op staat eigendom is van de NMBS. De spoorwegmaatschappij moet dus ook betrokken worden bij het project en dat loopt op dit ogenblik niet zo vlot”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “NMBS en Infrabel moeten de kwestie eerst uitklaren met een grondruil of een verkoop van grond. Dat kan enige tijd in beslag nemen.” De stad is geen eigenaar van de passerelle, maar wil wel dat de brug gerestaureerd wordt.

“De staat van het bouwwerk is slecht, er groeien zelfs struiken op. Hoe langer we wachten, hoe hoger de kosten zullen oplopen. We hebben dat ook duidelijk gemaakt aan de NMBS en aan Infrabel.” Het stadsbestuur wil de passerelle in de toekomst overnemen en zal een subsidiedossier indienen voor de restauratie. Infrabel zal wel nog instaan voor de kosten van de restauratie.