Opleiding Regiogids Vlaamse Ardennen zoekt leerlingen Lieke D'hondt

08 juli 2019

10u07 2 Ronse De Vlaamse Ardennen is niet alleen een mooie regio om te wonen, ook op toeristisch vlak heeft het veel troeven. Gidsen nemen de toeristen regelmatig op sleeptouw door de landschappen, steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen, maar ze kunnen nog versterking gebruiken. Daarom gaat de opleiding Regiogids Vlaamse Ardennen binnenkort opnieuw van start.

Geïnteresseerden leren in twee jaar tijd alles wat ze moeten weten om te kunnen gidsen in de Vlaamse Ardennen. “De opleiding bestaat uit een algemeen basisjaar met onder meer geschiedenis, kunst, geografie en gidstechnieken en een specialisatiejaar dat specifiek over de Vlaamse Ardennen gaat”, laat Miguel De Clercq weten. De lessen vinden plaats op zaterdag of een weekavond. Wie de tweejarige opleiding tot een goed einde brengt krijgt een erkenning als toeristische gids. Toeristische organisaties in de Vlaamse Ardennen kunnen vervolgens een beroep doen op de gidsen.

Alle info bij Miguel De Clercq via miguel.declercq@hetperspectief.net.