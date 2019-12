Opgepakte “man met pruik” aangehouden op verdenking van poging ontvoering twee minderjarigen in Ronse Ronny De Coster

03 december 2019

12u16 444 Ronse De man die maandagavond in Ronse is opgepakt in verband met twee pogingen tot ontvoering van jongens vorige maand, heeft bij de politie bekentenissen afgelegd. “Het is onduidelijk wat zijn bedoelingen waren”, zegt het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde. De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op beschuldiging van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige.

De “man met de witte pruik”, zoals de verdachte werd omschreven sinds de oproep tot getuigen die de politie had gedaan in het opsporingsprogramma Faroek op VTM, werd maandagavond opgemerkt langs de Elzeelsesteenweg in Ronse. Een alerte voorbijganger alarmeerde de politie, die de man kon inrekenen.

Niet bekend bij politie

“Intussen is de verdachte verhoord en heeft hij bekend dat hij twee minderjarigen is genaderd. Het verhoor verliep moeizaam en het is niet duidelijk wat de bedoelingen waren van de man. Het gaat om een 32-jarige Ronsenaar met een mentale beperking. De man is bij de politie niet voor andere feiten bekend”, zegt Annelies Verstraete, woordvoerder van het parket Oost-Vlaanderen.

De verdachte moet dinsdag verschijnen bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die zal beslissen of de man wordt aangehouden op beschuldiging van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige.