Opendeurdagen in atelier van kunstenaar Adi Steurbaut Lieke D'hondt

07 oktober 2019

11u38 0 Ronse Kunstenaar Adi Steurbaut zet de deuren van zijn atelier in Ronse open voor het grote publiek. Zowel op 13 als op 20 oktober kunnen bezoekers de werken van de kunstenaar komen bewonderen.

Adi Steurbaut laat zich inspireren door kunststroming ‘De Stijl’, waar ook Piet Mondriaan lid van was. Ook het constructivisme is een belangrijke inspiratiebron voor Steurbaut. De kleuren blauw, geel en rood zijn nooit ver te zoeken en cirkels, vierkanten en driehoeken domineren zijn werken.

Het atelier van Adi Steurbaut bevindt zich in de Stefaan-Modest Glorieuxlaan 146 in Ronse. Bezoekers zijn welkom van 14.30 tot 18.30 uur of na afspraak op het nummer 0479/29.39.25.