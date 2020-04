Open Vld vraagt extra steunmaatregelen voor ondernemers en gezinnen in Ronse, meerderheid houdt boot voorlopig af Lieke D'hondt

22 april 2020

14u18 5 Ronse Oppositiepartij Open Vld Ronse wil dat het stadsbestuur financiële steun biedt aan de ondernemers en gezinnen nu de coronacrisis hard toeslaat. De meerderheid laat weten daar nog niet op in te gaan.

De Open Vld-fractie polste in de jongste gemeenteraad naar de plannen van het stadsbestuur om extra maatregelen te nemen om het leven van de lokale horeca en handel draaglijker te maken. “Wij stellen voor om, naar het voorbeeld van Oudenaarde, 1,5 miljoen euro vrij te maken voor de lokale ondernemers”, vertelt Deputter. “De stad zou aan de ondernemers die de Vlaamse hinderpremie krijgen, een extra bedrag van 500 euro kunnen geven en ondernemers die hun omzet zien dalen tot minder dan 60 procent steunen met 250 euro. Ook een uitstel van de inning van de algemene heffing voor bedrijven of het versneld afschaffen van de belasting op motoren kunnen helpen.”

Guillaume Devos pleit dan weer voor steunmaatregelen voor alle gezinnen in Ronse. “In Ronse hebben we de mogelijkheid om een cadeaubon van 50 euro aan te kopen, waar de stad en middenstand 10 euro aan toevoegen. Dat is een lovenswaardig initiatief, maar staat natuurlijk mijlenver af van het gratis bezorgen van een bon van 25 euro aan alle gezinnen. Met die bon kan je immers alle Ronsenaars bereiken, ook de sociaal zwakkeren”, legt Devos uit.

Crisis kost geld

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) en schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA) willen eerst afwachten wat de coronacrisis ons nog zal brengen vooraleer beslissingen over steunmaatregelen te nemen. “Via de federale en Vlaamse regeringen zijn er al enkele mogelijkheden om de pijn te verzachten”, legt Dupont uit. “Maar we weten niet hoe lang deze crisis nog zal duren en hoe zwaar ze nog zal worden. Daar willen we eerst een duidelijk zicht op. We gaan geen geld uitdelen aan iedereen. De crisis heeft onze stad al veel gekost. Zo hebben we voor 19.000 euro mondmaskers gekocht om de eerste nood te lenigen bij de zorgverstrekkers en lopen we een paar 100.000 euro mis, bijvoorbeeld door lege bedden in de woonzorgcentra die momenteel niet ingevuld kunnen worden en de sluiting van het zwembad en TIO3.”