Open huis bij Karine Raevens ten voordele van Give us a break Lieke D'hondt

11 juni 2019

12u04 0 Ronse Karine Raevens zet in het weekend van 21, 22 en 23 juni haar huis open voor het goede doel. Ze zal er onder meer schilderijen van haar ouders, Josiane Eeckhout en José Raevens, verkopen ten voordele van Give us a break.

Karine wil met de verkoop van schilderijen, aquarellen, glasjuwelen, glazen schalen en viltcreaties het project Give us a break steunen. “Dat is een initiatief van enkele ouders van kinderen met een beperking. Ze hebben een vakantieopvang opgestart waar hun kinderen zich veilig en goed kunnen voelen. Ze krijgen geen geld van de overheid en moeten via sponsors, giften en acties aan de broodnodige euro’s zien te geraken”, legt Karine uit. “We hopen dat dit ‘open huisinitiatief’ een heleboel mensen ertoe aanzet om Give us a break te steunen en om tegelijk zichzelf een plezier te doen met een mooi schilderij.”

Iedereen is welkom in het huis van Karine in de Sint-Amboriusstraat 30 bus 0201 in Ronse. Op vrijdag 21 juni tussen 17 en 20 uur, op zaterdag 22 juni tussen 14 en 18 uur en op zondag 23 juni tussen 14 en 17 uur.