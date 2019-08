Opbouw Ronse Opscène is volop aan de gang: podium krijgt nieuwe schikking Lieke D'hondt

22 augustus 2019

13u49 1 Ronse Er is niet meer naast te kijken op de Grote Markt in Ronse: de stad maakt zich klaar voor Ronse Opscène. Dit weekend palmt het gratis stadsfestival zowel de Markt als de parking achter het stadhuis in.

Een meer open en inclusief stadsfestival, dat is wat schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) dit jaar wil bereiken met Ronse Opscène. Voor het eerst valt het festival onder zijn bevoegdheid en voor het eerst in vijf jaar is de stad opnieuw alleen trekker, samen met lokale enthousiastelingen. “We kiezen er dit jaar bewust voor om de opstelling van het podium aan te passen. Het staat nu schuin op de kop van de Markt, waardoor de mensen op de terrassen van de lokale horecazaken ook kunnen meegenieten. Dat was in het verleden niet het geval. De vips krijgen een plaats voor het stadhuis, dus de grote stellingen die al het zicht afnamen van de terrassen zijn ook niet meer nodig.”

Ook nieuw is de grote tent halverwege de Grote Markt. “Daar komt een grote bar in, met aansluitend een cocktailbar. Er is ook plaats voor een dj-booth en een dansvloer, want de afterparty zal tot 3 uur daar plaatsvinden”, legt Demeulemeester uit.

School is Cool en Laura Lynn

Ronse Opscène start vrijdagavond met optredens van onder meer Jelle Cleymans & zijn El Bandido’s, Coco Jr. XL en Ilsen & Verhulst. Op zaterdag zijn School is Cool en Cookies and Cream de hoofdacts en op zondag is er schlagermuziek van onder andere Sha-Na, Laura Lynn en Wim Soutaer & Charles Van Domburg te horen.