Op ontdekking in het deeltijds kunstonderwijs tijdens ‘Dag van de Academies’ Lieke D'hondt

10 februari 2020

11u14 0 Ronse De Kunstacademie Vlaamse Ardennen laat tijdens de ‘Dag van de Academies’ op zaterdag 15 februari zien wat het deeltijds kunstonderwijs allemaal te bieden heeft. De leerkrachten zetten tussen 14 en 19 uur hun deur in de Wolvestraat in Ronse open, bezoekers kunnen genieten van optredens en napraten bij een drankje en gebak in de foyer.

Dit jaar is het thema van de Dag van de Academies SteAm. Dat is een verwijzing naar het STEM-onderwijs, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De Kunstacademie voegt daar de letter A van Academie aan toe. “Want de Kunstacademie is de plek bij uitstek waar de verbinding met kunst kan groeien en bloeien”, klinkt het. “De ‘Koninklijke jeugdharmonie Vlaamse Ardennen’ uit Kluisbergen en de concertband ‘De Vrije Kunstkring’ uit Brakel komen getuigen van deze verbinding. Uit Ronse mogen we het koor ‘Toon op Toon’ verwelkomen. Naast deze gastoptredens zullen ook de klassen klassiek en jazz zich laten horen.”