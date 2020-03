Ook voor steeds meer lagereschoolkinderen in de Vlaamse Ardennen is Nederlands niet de thuistaal Lieke D'hondt

09 maart 2020

17u49 0 Ronse In de Vlaamse Ardennen spreekt 12,8 procent van de leerlingen in de lagere school geen Nederlands thuis. In Ronse ligt het percentage het hoogst, op 43,2 procent. In Oudenaarde spreekt 10,8 procent geen Nederlands thuis. “Nochtans blijft Nederlands de basis voor het opbouwen van alle andere kennis”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele (N-VA).

In de Vlaamse Ardennen stijgt, net als in Vlaanderen, het aantal leerlingen in de lagere school dat thuis geen Nederlands spreekt. In het schooljaar 2014-2015 sprak 10,4 procent van de leerlingen thuis geen Nederlands, vandaag is dat 12,8 procent. “In vergelijking met het grondgebied Vlaanderen blijven de cijfers relatief laag, maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten”, zegt Vlaams Parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele. Hij heeft de cijfers voor de Vlaamse Ardennen opgevraagd. “Onze leerkrachten krijgen meer en meer te maken met leerlingen die het Nederlands niet machtig zijn. Voor hen wordt het op die manier een onmogelijke opgave om kennis over te dragen.”

Hoogste aantal in Ronse

De steden in de Vlaamse Ardennen waar kleuters en leerlingen van de lagere school het vaakst geen Nederlands als thuistaal hebben, zijn Ronse en Oudenaarde. In Ronse stijgt het percentage van 42,7 naar 43,2 procent en in Oudenaarde van 7,7 naar 10,8 procent. “Nochtans is Nederlands het bindmiddel voor de lokale gemeenschappen en verenigingen”, zegt Nachtergaele. “Het is ook de basis voor het opbouwen van alle andere kennis. Ook lokaal zullen we hierop moeten blijven inzetten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts roept ouders op om thuis Nederlands te spreken met hun kinderen. Daar kunnen ook lokale verenigingen en sportclubs hun steentje aan bijdragen. Zij zijn in onze steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen het kloppend hart van een hechte lokale gemeenschap en zorgen voor fantastische activiteiten. Door Nederlands als verbindend element te gebruiken voorkomen we daarnaast leerachterstand bij kinderen. De lokale besturen kunnen hier hun bondgenoten zijn om nog meer in te zetten op onze moedertaal”

Ook de Ronsese schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA) pleit voor meer Nederlands thuis. “Het aanleren van de Nederlandse taal is van cruciaal belang, niet alleen in het onderwijs maar ook om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze Vlaamse samenleving”, vertelt de schepen. “Een goede kennis van het Nederlands verhoogt de kansen op een volwaardige ontplooiing en verhoogt ook de kansen op de arbeidsmarkt in de regio. Initiatieven die pleiten voor tweetaligheid maar eigenlijk het Nederlands ondergraven helpen ons niet vooruit.”