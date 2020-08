Ook verenigingen en particulieren mogen kunstgrasveld op ’t Rosco in Ronse gebruiken Ronny De Coster

23 augustus 2020

08u37 0 Ronse De aanleg van het kunstgrasveld op de voetbalsite ’t Rosco in Ronse is volop aan de gang. Vanaf 1 september is het veld speelklaar. Ook particulieren zullen het mogen gebruiken.

De voetbalsite van Stad Ronse maakt integraal deel uit van de sportsite ’t Rosco. De site werd in de zomer van vernieuwd en omvat het stadion met het kunstgrasveld (hoofdveld), de zittribune, een staantribune, meerdere kleedkamers, een fitnessruimte, diverse bergruimten, verschillende cafetaria’s en ticketingchalets.

Vier velden

De sportaccommodatie omvat naast het kunstgrasveld ook nog 3 natuurgrasvelden. In eerste instantie zal het veld door de lokale voetbalploegen gebruikt worden. De vrije uren staan ter beschikking van andere sportverenigingen en de inwoners van Ronse. Het veld kan volledig of per helft gereserveerd worden. Kleedkamers zijn inbegrepen in de reservatie. Vanaf 15 september kunnen aanvragen gestuurd worden naar sport@ronse.be. De volledige aanvraagprocedure is uitgeschreven in een handige brochure. Die is te vinden op www.ronse.be, samen met het algemeen reglement en de gebruikersovereenkomst.