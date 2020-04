Ook tijdens paasvakantie is opvang voor specifieke groepen mogelijk in Ronse Lieke D'hondt

01 april 2020

11u07 0 Ronse Het lokaal bestuur van Ronse organiseert samen met de scholen gratis opvang tijdens de paasvakantie voor kinderen van ouders die in een cruciale sector werken, kinderen in een moeilijke thuissituatie en, als de capaciteit het toelaat, kinderen van ouders die allebei niet kunnen telewerken en geen opvangmogelijkheden hebben.

Nu de sportkampen en speelpleinwerkingen in de paasvakantie geannuleerd zijn, voorziet Ronse opvangmogelijkheden voor een specifieke groep kinderen tussen 2,5 en 14 jaar. De algemene regel blijft dat de kinderen zo veel mogelijk thuis opgevangen moeten worden, maar kinderen van ouders die in een cruciale sector werken zoals de zorg, veiligheidsdiensten en andere diensten die de aanpak van de coronacrisis ondersteunen, kunnen wel terecht in de scholen of bij De Pimpompuulekies. Ook kinderen in een moeilijke thuissituatie en, indien er nog plaats is, kinderen van ouders die niet kunnen telewerken en geen opvang vinden kunnen daar terecht.

De opvang is gratis en enkel mogelijk van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. Op paasmaandag 13 april zal de opvang gesloten zijn. Wie opvang nodig heeft kan dat aanvragen via 055/23.28.39 of opvangpaasvakantie@ronse.be. Op de stedelijke website kan je vooraf het formulier downloaden en invullen dat nodig is om een aanvraag in te dienen.