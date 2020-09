Ook tijdens coronacrisis herdenkt Ronse bevrijding van de stad Lieke D'hondt

05 september 2020

16u53 1 Ronse Coronacrisis of niet, in Ronse is zaterdag de bevrijding van de stad aan het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In de Engelsenlaan kwam een delegatie met onder meer enkele leden van het stadsbestuur en het Eenheidsfront samen om het historische feit te herdenken.

Op 3 september was het exact 76 jaar geleden dat de Britse troepen Ronse bevrijdden uit handen van de Duitse bezetter. Door de coronacrisis heeft de stad gekozen voor een alternatieve herdenking. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) en voorzitter van het Eenheidsfront Luc Vandevelde legden bloemen neer bij het Monument van de Herdenking in de Engelsenlaan waar de bevrijders in 1944 verwelkomd werden door de Ronsenaars.